Florence CHEVALLEREAU

Des nouveaux challenges toujours plus ambitieux dans le secteur de la grande distribution dans des postes de direction.



Je suis visionnaire et force de proposition, la vision stratégique et l'opérationnel m'anime au quotidien dans des fonctions d'analyse (être à l'écoute de la volonté de notre client),j oeuvre pour une politique du changement tourné vers le client afin de le replacer au coeur de notre métier.





Mes compétences :

Gestion

Achat

Management

Organisation