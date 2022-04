Florence CLABAUT

Je suis une comptable unique- RH, riche d’une expérience professionnelle de 25 ans et de l’amour de mon métier.



Mon cursus professionnel et les rencontres qui ont jalonné mon parcours m’ont permis de développer mon savoir-faire comptable et une polyvalence touchant des secteurs tels que la gestion du personnel, la gestion, les statistiques, le commercial, le secrétariat, l’accueil et la gestion simple d’un parc informatique.



D’un bon contact, mais pas sans caractère, j’aime les relations humaines. Autonome, facilement adaptable, organisée et discrète, je n’ai rien contre un petit challenge.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Trésorerie

Paie

déclarations fiscales et sociales

Utilisation des logiciels

budgets

Sage Accounting Software

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ressources humaines

Comptabilité