Florence COHEN

Je souhaite un poste où je pourrais utiliser mes langues étrangères et où le service à la personne ferait partie de mon quotidien . Je suis très accueillante, très polyvalente car j'aime à ce que le client soit le plus satisfait possible ! J'ai une grande expérience qui m'a rendue autonome et une faculté à m'adapter dans toutes les fonctions, parmi tous les services.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware