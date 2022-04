Florence CORDIER

Marketing Maritime / Énergie

Français Anglais Italien

10 ans d’expérience dont 6 à Londres



Développeur commercial et marketing trilingue avec 10 ans d'expérience. Compétences acquises durant six années à Londres dans les secteurs maritime et énergétique et quatre années en France, Espagne et Italie dans de grandes entités internationales.

Capable de gérer des projets en totale autonomie comme en équipe avec des directions générales et groupes de management nécessitant flexibilité, rigueur et apprentissage rapide.