Florence COSTA

• 18 ans d’expérience en agro-alimentaire

• Experte en réglementation européenne des produits alimentaires (+ 16 domaines)

• Rédaction de documents de position stratégique

• Formation d'équipes internes et externes

• Lobbying, défense des intérêts d'un secteur

• Capacité à travailler en interface avec différents

départements, à prendre en compte et concilier les intérêts divergents des parties prenantes, et à fédérer autour d'un consensus

• Mise en perspective (historique, contexte) de problématiques complexes

• Orientée vers les éléments factuels et tangibles,étude et recherche de données

• Aptitude à l'analyse, au diagnostic et à la recommandation de solutions adéquates

• Vulgarisation scientifique ou réglementaire

• Goût pour la réflexion, la logique et le challenge intellectuel



Mes compétences :

Communication

Conseil

Développement produit

Etiquetage

Europe

Formation

Lobbying

Management

Marketing

Nutrition

Rédaction

Reglementation

Stratégie

Synthèse