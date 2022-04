Florence COURAUD

Après 15 années en tant que Cadre Commercial dans différents groupes internationaux, consolidant mon expérience de négociatrice et manager d'équipe, j'ai choisi de créer ma propre entité. Pour exploiter mon Savoir Faire et enrichir mon Savoir Etre, j'ai suivi un cursus formation de 2 années pour obtenir une certification de Coach professionnel et personnel.

Mael Formation évolution cOaching est né début 2005 avec cette double casquette : la Formation et le Coaching. Mes thèmes de prédilection en formation sont le Commercial, le Management, la Communication et le Développement Personnel. Je propose 60 modules de formation sur ces thèmes que j'adapte en fonction des besoins et construis aussi des modules sur mesure pour répondre spécifiquement aux demandes clients.

Ma mission en tant que Coach est d'accompagner une personne, une équipe dans la clarification de ses objectifs, de lui procurer les outils et méthodes dont elle a besoin pour les atteindre, ceci en écoutant ce qu'elle dit et aussi ce qu'elle ne dit pas, en capitalisant sur ses ressources, en l'encourageant, en la révélant à elle même et en l'aidant à développer ce sentiment d'accomplissement personnel et professionnel.



