Florence CROIZAT

Autonome, trilingue anglais et italien, organisée, avec une expérience significative en tant que entrepreneur, commerciale, marketing et communication ayant obtenue une expérience intensive dans le domaine des services ainsi que sur des produits nationaux et internationaux.



Recherche un poste dans le marketing et/ou le marketing digital.



* Bonnes connaissances en gestion d'entreprise et association

* Maîtrise parfaite de différents logiciels "métiers" tel que Opéra, Amadeus et Unicamp.

* Connaissance en mise en place de business plan, montage de budget, communication et recherche de clients + partenaires

* Responsable éditorial pour un magazine de musique actuelle allemand en France

* Création de sites internet " La montagne Autrement", "Des Saisonniers" et suivi du site "psytraveller France", community management sur les pages des projets sur Facebook et Twitter