- Transport urbain de voyageurs

- Animation de la transversalité

- Définition des contenus et stratégies de communication et d'information clients

- Nouvelles technologies de l'information

- Commercial

- Communication

- Management

- Anglais et espagnol courants

- Attestation de capacité transport de voyageurs



Mes compétences :

Communications

Créativité

Creativity

Environment

Environnement

Management

Organization

Transport

Transport urbain

Transversalité