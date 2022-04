Florence DELVAUX

Diplômée en communication, j'ai créé Flo'rganize en 2007. Formée à différentes techniques de profils de personnalités et maître praticienne en PNL (Programmation Neuro-Linguistique), je me suis entourée de professionnels de la communication afin de répondre à l’ensemble des besoins communicationnels des entreprises.



Flo'rganize met son expertise à votre service afin de :

- Mettre en place une stratégie de communication globale ;

- Faire parler de vous dans les médias (presse écrite, radio, TV et web) ;

- Raconter l’histoire de votre entreprise, mettre des mots sur vos activités ;

- Créer l’image visuelle de votre entreprise ;

- Former votre personnel.





Mes compétences :

Communication

Communication d'entreprise

Communication externe

Communication interne

Communication visuelle

Copywriter

Presse

Relation presse

relation publique

Stratégie

Stratégie de communication