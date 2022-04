Florence DENEUFBOURG

Bonjour,



Si vous souhaitez visiter Paris (30kms) ou aller vous distraire à Eurodisney (6kms), n'hésitez plus et venez chez moi dans mes chambres d'hôtes "Paris Campagne".

Je peux accueillir jusqu'à 11 personnes, le prix des chambres est de 80 à 120€ la nuit + 1€ de taxe pour la communauté de commune de Marne et Gondoire par jour et par personne.

Un petit déjeuner copieux vous attend pour démarrer une belle journée. Et pour ceux qui le désirent, je propose la table d'hôte.

Vous pouvez me retrouver sur mon site Internet :

www.paris-campagne.fr

A bientôt j'espère

Florence



Mes compétences :

autonome

Capacités d'adaptation

Capacités d’adaptation

dynamique

Esprit d'équipe

Motivée

Rigoureuse

Sens des responsabilités