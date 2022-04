Florence DES CAMIERS

Changement total de parcours! ...



J'étais Chef monteuse spécialiste en documentaires à caractère culturel pour différentes chaînes... Intervenante pour l'enseignement du montage dans des écoles supérieures de cinéma et audiovisuel, (FEMIS, IIIS Paris)... de 1883 à 1994.



Co-fondatrice du Centre de Résidence Artistique et Culturel "LES CAMIERS", association CAPT dans le Pilat, (Rhône-Alpes) dans Département de la Loire depuis 1995... Lieu de Patrimoine Remarquable situé à une heure de Lyon et de Valence, à 35 mn de Saint Etienne et de Vienne, à 20 mn d'Annonay, et à 10mn de Pélussin.

En regardant la carte de France des départements, c'est le centre de l'étoile formée par la jonction du Rhone, de la Loire, de l'Ardèche, de l'Isère et de la Drôme.



Aujourd'hui, coordinatrice de cette association, je développe toute forme d'accueil en résidence, que ce soient de création théatre, musique, danse, cirque, arts plastiques..., des stages de formations dans tous les domaines, mais également des réceptions à caractère privé, week-end familiaux, tournages ... d'une soirée à plusieurs semaines, dans ce beau lieu patrimonial, authentique et serein.

Toute projet est étudié, vous pouvez me demander des devis!



Formée à des thérapies de bien-être, initiée au Reiki, ayant animé des stages de confiance-estime de soi, avec l'appui des techniques corporelles et artistiques, j'accueille aujourd'hui des thérapeutes et enseignants pour l'organisation de leurs propres stages.





Pour toute information, vous pouvez me poster un message sur viadéo, et je vous répondrai avec grand plaisir.



