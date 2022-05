Marie-Christine PONSSON

De formation juridique, j'ai principalement évolué dans le domaine des services.Après 2 expériences dans le secteur des assurances , j'ai joint l'utile à l'agréable en assouvissant ma passion pour les voyages , mais cette fois de l'autre côté. Je fus guide- accompagnatrice de voyages (France et Europe).Forte de l'épanouissement que cela m'a procuré , j' ai obtenu le poste qui m'apportera l'expérience la plus significative dans une société d'informations économiques et de gestion de créances.D'abord 'Responsable de centres de profits' puis

'Responsable qualité et assitance réseau ' : 3 mobilités fonctionnelles et géographiques.

Depuis, j'effectue régulièrement des missions d'audit qualité (vacations):hôtellerie,restauration,grande distribution,etc.. Ceci, tout en ayant pris du temps pour raison personnelle et être plus disponible pour un parent vieillissant.



Mais je recherche un emploi salarié à plein temps et ne croyez pas que mon âge soit un problème : incorrigible, j'ai un enthousiasme infini et je suis avide de 'faire'.

Domaines :métiers de la communication, l'édition, le tourisme , de la gestion , du droit ,de l'environnement,du bien-

être.



Ou alors , je serais partante pour vivre 'l'aventure ' maîtrisée de la création d'entreprise mais en m'associant ,car je pense qu'être 2 est une force.

Contactez-moi !



Mes compétences :

Gestion

Qualité

Voyage

Communication