Patrice DUR

Bonjour,



Chez E.P.O. (Etudes, Promotion, Organisation), des EXPERTS se sont regroupés pour VOUS et vous proposent leur savoir-faire en :



- Analyses et conseils opérationnels pour toute problématique liée à la VAD (E-commerce, B2B & B2C),

- Management de Forces de Vente et Développement Commercial,

- Direction de Business Units, Marketing ...



Et chacun a son domaine de prédilection ! Le mien : L'Accompagnement de Dirigeants de PME.



Vous voulez en savoir plus et faire connaissance aussi avec nos Partenaires ? Alors, découvrez mon parcours puis rejoignez-nous surArray



A bientôt.



Mes compétences :

BdD

Coaching

Commercial

Conseil

Développement commercial

Direct management

Distribution

GRC

Logistique

Management

Management de transition

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Microsoft CRM

Prévisions

Scoring

Segmentation

VAD