Florence DESIAGE

Salariée d'une entreprise au Sud d' Orléans, je suis en poste depuis Juin 2006 après un licenciement économique dû à la fermeture de mon entreprise précédente. J'ai retrouvé un poste équivalent dans une entreprise à taille humaine, technologies pointues et dans un service interne très convivial.

J'aime le travail que je fais par la dimension aussi bien technique qu'humaine qu'il requiert et la mise à niveau permanente qu'il nécessite.

J'ai par ailleurs entrepris et réalisé ces dernières semaines un bilan de compétences que je tenais à faire pour faire un véritable point après 22 ans de travail.

J'espère pouvoir continuer à évoluer dans ce domaine qui est sans cesse en mouvement et en évolution tout en gardant le contact humain , primordial avant tout.



