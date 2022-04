Florence DIOCLES

Psychologue du travail-Ergonome, spécialisée en psycho-gérontologie clinique, mon parcours professionnel en établissements accompagnant des personnes handicapées, âgées m'a permis de développer des compétences affirmées en :

- Soutien psychologique

- Soutien des professionnels, accompagnement à l'analyse de leurs pratiques

- Bilans de compétences - Projet professionnel

- Etude et analyse des environnements de travail

- Conception et développement de projets



Nourrie de ces expériences de terrain riches car diverses, j'ai crée et développé une activité de formation continue sur les thèmes suivants (liste non exhaustive)

- Souffrance au travail

- Risques psycho-sociaux

- Gestes et postures au travail (formation réalisée auprès de travailleurs d'ESAT)

- Troubles musculo-squelettiques

- Analyse de l'environnement de travail - formulation de recommandations

- Démarche d'individualisation de l'accompagnement

- Vieillissement des personnes en situation de handicap

- Les projets personnalisés des résidents d'EHPAD

- Accompagnement des personnes présentant la maladie d'Alzheimer

- Souffrance des familles

- Soutien des aidants naturels

- Accompagnement du temps des repas et bientraitance

- Fin de vie

- Autres thèmes sur demande



J'ai, par ailleurs, ouvert mon cabinet de Psychologue en Mars 2015.





Mes compétences :

