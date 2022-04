Florence DUQUENNE

Psychologue clinicienne, je propose des consultations individuelles, couple et famille. Adultes, adolescents, enfants. J'ai fait en 2008 une spécialisation en addictologie. Mon outil privilégié est l'analyse transactionnelle.

Je propose également des consultations Skype pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

J'interviens aussi auprès d'équipes des domaines petite enfance, sanitaire et social pour de l'analyse de la pratique. Egalement auprès d'associations de parents pour animer des groupes de parole et des formations.



Mes compétences :

Psychologie clinique