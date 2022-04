Florence DURAND

Actuellement VRP

En tant qu'autodidacte dans le secteur de la vente, je possède un parcours professionnel fort de plus de 20 ans d'expérience. j'ai régulièrement progressée dans les divers échelons du commerce jusqu'à devenir Responsable de Magasin.

De nature sociable je privilégie les rapports humains et cela me permet de m'intégrer très rapidement dans une nouvelle équipe.

Aujourd'hui je souhaite retrouver un emploi en tant due Responsable ou adjointe de magasin ou bien commerciale sédentaire.

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer, Madame Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word