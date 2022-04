Accompagnement et conseil à travers mon activité de graphologue indépendante.



J'interviens dans le cadre de :



- Bilans de compétences

- Orientation et définition du projet professionnel

d'étudiants (analyse graphologique et entretien)

- Recrutement pour cabinets ou DRH d'entreprises

- Démarche individuelle



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Conseil ressources humaines

Ecoute

Orientation

Recrutement

Ressources humaines