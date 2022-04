Florence ELUAU

Je suis heureuse d'accompagner les divers projets immobiliers de mes clients, et mets un point d'honneur à mener à bien les missions qui me sont confiées.



De nature aimable et serviable, je sais être à l’écoute de l’autre avec discernement. Je suis méthodique, rigoureuse, dynamique et enthousiaste. J’ai un excellent sens de l’organisation et du relationnel.



J’ai réalisé toutes mes expériences professionnelles en autodidacte, et démontré rapidement une bonne autonomie dans chacun de mes postes.







Mes compétences :

Assistante commerciale

autonome

Commerciale

consciencieuse

Perspicace

PME

Ponctuelle

Sérieuse

Conscience professionnelle