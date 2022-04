Florence FAUGERAS

Mes différents postes m'ont permis de développer mon autonomie rapide, mon sens du relationnel et mon dynamisme, avec pour résultat :

• Coordonner et accompagner des personnes appartenant à de multiples directions au sein d une même entreprise

• Fédérer et animer des équipes aux profils et parcours variés

• Piloter des projets et des activités dont les objectifs et les contours sont de nature très différente



Mes compétences :

Assurance

Chef de projet

Coordination

Maîtrise d'ouvrage

MOA

Organisation

Responsable de projets

Gestion de projet