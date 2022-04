Florence FLORENCE MASSARD (MASSARD)

Challengeuse, j'ai choisi de relever de nouveaux défis : partager mes compétences commerciales, managériales et RH dans une nouvelle organisation.



Envie d'en savoir plus?



Riche de plus de 13 ans dexpérience dans le domaine des assurances et de la banque, je maîtrise aujourdhui les techniques de vente et de management de larges équipes (100 personnes).

Mes compétences sur ce métier sont reconnues : mon relationnel, ma bienveillance, mon leadership et mon esprit danalyse. Ce sont ces principales qualités qui me permettent de fédérer et responsabiliser une équipe de commerciaux et managers.

Convaincue du management collaboratif et de l'ère du digital, je les intègre au quotidien dans mon métier :

- mise en place d'ateliers de co-développement

- sensibilisation des équipes aux réseaux sociaux internes et externes

- adaptation des modes de communication et d'animation ...



Un goût particulier pour le terrain, j'aime aller à la rencontre des équipes, clients et partenaires. Véritable coach, je prends un réel plaisir à accompagner mes collaborateurs dans l'appropriation de leur métier. J'ai aussi mené de grands projets en conduite du changement, notamment lors d'une migration informatique et aussi dans la création d'outils pour accompagner des nouveaux managers.

Créative et curieuse, je m'adapte à chaque contexte afin de trouver des solutions innovantes qui savent séduire et faire adhérer.

Mon leitmotiv : faire que chacun devienne un véritable entrepreneur pour un engagement commun gage d'une entreprise performante !



A bientôt, Florence MASSARD



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Négociation commerciale

Recrutement

Formation

Banque

Assurance

Immobilier

Gestion du risque

Communication Digitale