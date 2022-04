Actuellement en poste, je recherche activement l'entreprise qui croira en moi et qui me fera confiance!



Je suis dynamique, motivée et dévouée à l'entreprise pour laquelle je travaille. Je m'implique personnellement et je suis fière d'obtenir de bons résultats aux projets auxquels j'ai pu participer.



Mon leitmotiv : la satisfaction constante du client contribue à la croissance et à l'amélioration de l'image de la société.



Mes compétences :

Informatique

Anglais

Espagnol

Export