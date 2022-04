Florence FOUAN

Après quinze ans dans le contrôle de gestion, j’ai décidé de réaliser une importante transition professionnelle afin d’exprimer un goût profondément ancré en moi : celui de la relation humaine.



Grâce à la formation certifiante (reconnue RNCP) que j’ai suivie - qui a fait de moi une spécialiste de l’accompagnement - et au travers de mon expérience de coach, je satisfais pleinement mes besoins de sens et de lien qui ont toujours beaucoup compté pour moi.



Cette importante transition m’a reconnectée avec mon pouvoir de choisir et de décider. J’ai pris conscience que tout est question de motivation et de volonté vraie de changer ce qui nous dérange - mais qui est inscrit dans nos habitudes – ou encore d’optimiser l’existant.



J’ai par ailleurs enrichi mon expérience de vie en décidant de partir quatre années à l’étranger. Cette période m’a permis de renforcer ma capacité de compréhension des comportements humains dans le respect des différences. Elle m’a fait gagner en adaptabilité, en pragmatisme, en autonomie dans la gestion des situations complexes et en capacité de mener à bien des projets.



Chacun de nous détient des talents qui peuvent modifier notre parcours humain. Je vous propose de vous accompagner dans la reconnexion aux vôtres en vue de faciliter les changements, les transitions ou les évolutions que souhaitez apporter dans votre vie quel que soit le contexte.



Vous souhaitez en savoir plus? Visitez mon siteArray



Mes compétences :

Coaching professionnel

Programmation neuro-linguistique

Développement personnel

Contrôle de gestion

Recrutement

Gestion de burn-out