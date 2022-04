Florence GADEN

Docteur en Virologie, je possède une expérience à la fois en Développement des Bioprocédés et en Contrôle Qualité.



Je suis actuellement en recherche d'emploi.



J'ai travaillé pendant 8 ans sur le développement des procédés de production et de purification d'anticorps monoclonaux à usage thérapeutique chez iDD Biotech. J'ai auparavant travaillé chez Sanofi Pasteur dans le département de Contrôle Qualité des Produits en Développement où j'étais responsable du développement de tests de contrôles des vaccins, de leur validation et de leur transfert vers d'autres sites.



Mes compétences :

Immunologie: contrôles analytiques

Purifications d'anticorps

Développement tests de contrôle

Production d'anticorps en fermenteur

Virologie: tests contrôle vaccins

Contrôle Qualité

Validation et transfert tests-procédés