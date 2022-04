Florence GALASSO

CONTROLEUR FINANCIER

avec une expérience de plus de 10 ans des arrêtes de comptes, statutaires et reporting, en norme française et USGAAP,

et une majeur en fiscalité (Intégration fiscales, liasses fiscales) .

Expérience en gestion d'équipe en mode hiérarchique et fonctionnel.

Bonne connaissance des règles Sarbanne Oxley (SOX).

Anglais Opérationnel.





Mes compétences :

Anglais opérationnel

US GAAP

Baan (ERP)

Microsoft Excel

Microsoft World

Microsoft PowerPoint

Microsoft Visio

CONTROLE DE GESTION

Fusions acquisitions

Reporting financier

Contrôle interne

Fiscalité des entreprises

Finance d'entreprise