Je suis une illustratrice française et travaille en freelance pour la publicité, la presse ou l'Édition institutionnelle.

Originaire de Lyon, j'ai étudié le dessin à Paris : Penninghen, puis les Arts Déco (ENSAD).

Le dessin à mine de plomb sur calque, reste ma technique favorite et me permet d'apporter, "step-by-step", un luxe de détails, de précisions pour évoluer vers une belle finesse de trait.

Je me passionne pour la calligraphie et le dessin de lettre, qui se marient parfaitement à mes illustrations. Je réalise également des dessins en live pour l’événementiel, les soirées VIP, ou des illustrations intégrées aux motion videos.

De prestigieux clients me font confiance dans différents domaines: luxe, mode, design, automobile, médical, architecture, philatélie…

Je reste disponible et très réactive pour répondre et adapter mon style à toutes vos demandes.

Retrouvez moi sur mon site et mon blog: http://florence-gendre-illustration.com/



Mes compétences :

Illustration mode

Dessin technique

Illustration luxe

Illustration médicale

Illustration botanique

Calligraphie