Florence GERARD

Expérimentée en tourisme, administration de structures culturelles et enfin, gestion locative, ma force est la gestion administrative et ma volonté le contact humain. Mes fortes capacités d'organisation, d'adaptation et d'absorption de travail me permettent de correspondre à différents postes (d'assistante à manager en passant par chargée de clientèle), dans des secteurs très divers.

Ni le changement ni les responsabilités et les challenges ne m'effraient. J'aime travailler en équipe et me définis comme dynamique et investie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Internet

SNE

Microsoft Outlook

IDEAL

Moviemaker

Exclusicf

Ikos