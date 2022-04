Florence GIACOMETTI

Coach de dirigeants et d’équipes dans des secteurs liés à la création, la culture et la communication, j'accompagne patrons architectes, publicitaires, ou producteurs, équipes de web-agency, d’organisation d’événements, de festivals internationaux sur des questions de leadership, de vision, de pilotage et développement de projets. Basée sur les outils du coaching permettant à l’individu ou à l’équipe de trouver ses propres solutions, mon approche est tout à la fois stratégique et opérationnelle.



Mon travail est fondé sur une solide connaissance de l'entreprise ayant exercé des fonctions de direction développement/marketing et communication dans des entreprises internationales de l’audiovisuel et de l’événementiel pendant plus de 20 ans : Reed Midem, Real Media Europe, FremantleMedia, Emap, GL Events, TV5Monde, RFI, France 24.



Belge, 45 ans, mariée, 3 enfants, diplômée de Sciences Po Paris (1986) et certifié Coach & Team (CT 36, 2009).