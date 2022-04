PRESENTATION D'UNE SEANCE DE YOGA DU RIRE FILMEE PAR FRANCE 3 AQUITAINE .



https://youtu.be/1H2WwPqpQ14

-------------





Mon objectif est de promouvoir le YOGA DU RIRE partout en Aquitaine , comités d'entreprise, clubs, associations, centres culturels, événements privés, EVJF, EVJG, animations de de séminaires,journées thématiques et bien d'autres encore !!!!!



Rejoignez nous après le travail

Vous avez envie de re-trouver votre rire profond?



Vous voulez ressentir joie de vivre et bien être. Le rire vous aide à changer positivement votre santé. Cous pouvez venir librement vivre un moment de joie, de complicité, de bien être un merveilleux antidote antistress.



RETENEZ BIEN CETTE DATE LE 4 MAI SUR LA COMMUNE DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

DE 19H15 - 20H30



SEANCE 1H15 : PREVOIR TAPIS DE SOL , VOTRE BONNE HUMEUR .



INSCRIPTION :



atelierdurire33@gmail.com

clubrireetbienetre33.com



Florence GOISSET

ANIMATRICE DE YOGA DU RIRE



Mes compétences :

Animation de groupes

Bien être