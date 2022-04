Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur mon profil.



Je m'appelle Florence Gosselin.



J'ai une formation d'Ingénieure en microbiologie et en biotechnologies.



Passionnée par les Sciences naturelles, mes 5 ans d'expériences comme Ingénieure d’Étude sont orientées vers la microbiologie, les biotechnologies, la chimie et la physico-chimie dans le domaine du traitement de l'eau et du médical.



Je souhaite mettre à profit mon expérience au sein d'une entreprise dans l'un de ses domaines.



Bonne visite et @bientôt.



Mes compétences :

R&D

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de projet

Environnement