Florence GOUVERNEUR

Après 18 ans dans le groupe COFELY, , je suis à un tournant de mon parcours professionnel.

La Direction d’une Agence avec tout ce que cela sous-entend en termes de responsabilités et de management fut pour moi un aboutissement et la révélation d’une fonction qui me correspond tout à fait.

En janvier 2017, la fusion de 2 agences m’a menée à prendre en charge d’autres responsabilités très opérationnelles, et en particulier, à gérer la transformation et la conduite du changement auprès des équipes et des services transverses. Il est temps pour moi de renouer avec une direction de Centre de Profit ou d'un Site Industriel, au sein d'une nouveau modèle d'entreprise, d'un nouvel environnement.



Mes compétences :

Recrutement cadres

Gestion budgétaire

Dialogue social

Management

Commerce

Pilotage de la performance

Budgets & Budgeting

Combined Heat & Power