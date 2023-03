Jean-Denis LEGRIS

Actuellement Directeur des Systèmes d'Information d'une société de 8000 personnes et 800 établissements, j'ai auparavant évolué au sein de deux grands groupes français après huit années passées dans le conseil et en ESN.



Mes compétences englobent la conception et le pilotage de programmes de transformation, la maintenance de systèmes opérationnels, le management déquipes internes ou externes et la gestion budgétaire et contractuelle.



Mes qualités relationnelles reconnues incluent lengagement, le sens des responsabilités, le pragmatisme et la capacité à communiquer avec des interlocuteurs très différents.



Ce qui me passionne le plus dans mon métier ?

Quotidiennement avec mon équipe, trouver des solutions pour améliorer la vie des utilisateurs sur le terrain, satisfaire le client final et apporter de la valeur au business.