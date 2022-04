Florence GRAND

Mettre à jour les éléments structurant du travail pour le transformer, afin de développer santé et sécurité ainsi que performance globale des organisations, et accompagner managers et équipes dans ces changements, tels sont mes compétences et mon objectif.



Ingénieur de formation, commerciale et chef de projet pendant 15 ans dans les métiers de services en environnement, j’ai choisi de me former à l’ergonomie car j’y ai trouvé un mode d’appréhension du travail, en accord avec mes enjeux et valeurs personnels et répondant de façon concrète, efficace et pérenne aux enjeux majeurs actuels des organisations. En effet, elle permet d’éclairer les décideurs et leurs équipes d’éléments objectivés sur les ressources et les contraintes spécifiques du travail réalisé et/ou projeté et ainsi de créer une réelle dynamique de progrès.



Ainsi, j’appréhende le travail via une approche à la fois globale et fine, centrée sur :

- l’analyse de l’activité, du travail tel qu’il se réalise concrètement, via l’observation de situations de travail et des entretiens, pour établir un diagnostic

- la co-construction de recommandations en groupes de travail, sur la base de ce diagnostic.



J’aime m’investir aux cotés d’équipes dans des projets organisationnels, humains, techniques ou architecturaux, afin de contribuer à développer :

- la santé (physique, psychique et sociale) et la sécurité des personnes,

- la performance globale et l’efficience des organisations,

- la fiabilité et l’économie des projets (qualité, coût, délais),

- le capital humain, en le révélant aux différents acteurs.



En capitalisant sur les ressources que l’on trouve dans le travail, je souhaite mettre mon énergie, mes qualités relationnelles ainsi que mes compétences d’analyse, de synthèse et de conduite de projets, afin d’en :

- réduire les aspects négatifs : accidents du travail, maladies professionnelles, TMS, RPS, absentéisme, turn-over, pertes de compétences, défauts qualité, dépassements de budget, manque de robustesse des systèmes, ….

- capitaliser et développer les aspects positifs : savoir-faire métiers, savoir-faire de prudence, appréhension collective du travail, sens du travail, fiabilité, santé, sécurité, adaptation, régulation, performance, maitrise des process, sureté, innovation, …



Mes compétences :

Conduite de projet

Conception fonctionnelle

Analyser et améliorer les performances

Formation professionnelle

Accompagnement au changement

Risques psycho sociaux

Prévention des risques professionnels

Fiabilité

Ergonomie

Santé au travail

TMS

Psychologie du travail

Sécurité au travail

Méthodologie