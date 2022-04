Florence GREGOIRE-SAVIO

Avec plus de 3,5 millions de personnes protégées, le Groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire : santé, prévoyance, autonomie, retraite et compte plus de 9 400 salariés.

Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire.



Pour garantir une qualité de service aux adhérents et aux patients, le groupe MGEN dispose de :

# 113 centres de services :

- 101 sections départementales pour gérer la relation de proximité avec l’adhérent / Profils recherchés : Chargés d'accueil, Conseillers Mutualistes...

- 9 centres pour le traitement de l'ensemble des prestations / Profils recherchés : Gestionnaires en prestations santé, Responsables d’Équipe...

- 4 centres d'appels dédiés à l'accueil téléphonique et à l'orientation des adhérents / Profils recherchés : Télé-conseillers, Responsables d’Équipe...



# 27 établissements, 5 centres de santé et 1 centre optique / Profils recherchés : Personnel Soignant, Para-Médical et Médical.



# Le siège national, situé à Paris, coordonne l'ensemble des activités du groupe / Profils recherchés : Fonctions supports.



Conseillère RH, je suis en charge, entre autres, du recrutement pour le siège.

Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Recrutement