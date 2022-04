Florence GUILLAUME

Passionnée de cinéma, mon parcours a toujours été guidé par l'objectif professionnel de travailler dans le domaine de l'éducation à l'image.



Suite à une formation théorique en lien avec les patrimoines cinématographiques et le développement culturel, mais également technique (CAP projectionniste), je mets depuis le mois de septembre 2012, toutes mes compétences à profit dans mon poste de responsable jeune public au cinéma Landowski, situé à Boulogne-Billancourt.



A l'heure où le cinéma est devenu tout numérique, et que les enfants découvrent les films de Charlie Chaplin dans des versions tristement numérisées, je considère, qu'il est particulièrement important d'assurer un travail approfondi de transmission de l'histoire du cinéma, et de ses techniques, avant qu'il ne n'en reste plus rien...



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Projection

PAO

Programmation

Communication

Médiation culturelle

Animation