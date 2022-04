Florence GUILLERM

Après une solide expérience (environ 15 ans) de la formation et du conseil auprès des grands comptes et des entreprises publiques, j'ai créé en juillet 2000 le réseau Valeur Sud, intervenant sur la moitié sud France, ponctuellement en région parisienne, au Maghreb, en Afrique francophone et dans les DOM TOM.



Spécialiste du management et de la relation humaine dans le secteur des services, le réseau a développé une expérience significative de la formation sur mesure, consolidée par un suivi qui permet d’ancrer les progrès.

Valeur Sud propose également la conception et la réalisation de dispositifs de coaching et de facilitation qui permettent d’accompagner le changement et de faire émerger tous les talents.

http://www.valeursud.com/valeur-sud-consultants.html







Mes compétences :

Conseil

Organisation

Relation client

Formation

Management

Conduite du changement

Facilitation