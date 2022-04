Florence GUSMINI

Actuellement étudiante en licence professionnelle en alternance dans le domaine de la communication, je m'intéresse à l'actualité de la communication, du graphisme, de l'art mais aussi du sport afin d'étendre mon savoir dans ces domaines.

Je suis ouverte aux propositions professionnelles pouvant me permettre d'avancer dans mon projet professionnel ne cessant d'évoluer et de se préciser au fur et à mesure des années.

Mon idéal serait de travailler dans une organisation conciliant sport et communication.

Si mon profil correspond à vos attentes n'hésitez pas à me contacter ou me renseigner …





Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word