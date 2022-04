Florence HAUDIQUET

Jeune diplômée de la Faculté de droit de Lille et de l'Institut d'Administration des Entreprises de Lille, cette double spécialisation me permet de proposer des services aux collectivités publiques ainsi qu'aux entreprises. Je souhaite ainsi poursuivre ma carrière professionnelle dans le management de projet et le conseil aux entreprises et collectivités publiques.



Ma formation juridique m'offre rigueur et organisation, complétée par ma formation en management qui m'ouvre des perspectives en conseil et pilotage de politiques publiques ou stratégie d'entreprise.



Mes nombreuses expériences professionnelles au sein des collectivités publiques ainsi que des entreprises du secteur privé démontrent ma polyvalence et mes capacités d'adaptation aux types de structures.



Mes compétences :

Informatique

Aménagement du territoire

Finances publiques

Droit des marchés publics

Comptabilité publique

Droit administratif

Droit international et de l’Union européenne

Droit de l'urbanisme

Droit de l'environnement

Droit de la fonction publique

Droit de l'énergie

Droit civil

Gestion de projet

Benchmarking

Contrôle de gestion

Audit

Communication

Collectivités Territoriales

Développement économique