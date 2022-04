Florence HOUGBEKEY

« Tu as le don de cerner les gens, tu devrais faire du recrutement… ». C’est ce que n’ont cessé de me répéter mon entourage et mes anciens employeurs. Un bilan de compétences pour confirmer mes aptitudes, renforcées par des formations. Et le désir de m’accomplir, se fortifie chaque jour. Saisissez l’atypisme !



Mes compétences :

Entretiens professionnels

Recrutement

Gestion du personnel

Développement RH

Analyse des besoins

Formation professionnelle

Développement commercial

Comptabilité générale

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2013

Veille juridique et législative

Comptabilité analytique

Microsoft Windows

Internet

AdobeEchosign

Communication

AdobeAcrobat

Création de site web

Ciel Paye Evolution

Morphopsychologie

Psychologie Cognitive

Analyse graphologique

Informatique

Techniques d'entretien

Méthode d'investigation

Sourcing

E-sourcing