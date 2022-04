Florence HUDRY NOLORGUES

-- > Polyvalence, adaptabilité, organisation, management, maitrise du poste de chef de produits.

Connaissance de la technicité produit maille , denim, accessoires .

Maturité et capacité à piloter en tant que chef de groupe ou responsable de collection.

Compétences :

-STYLISTIQUE : capacité à développer des modèles, à définir des thèmes, gammes de couleurs et finition produits

-MARKETING : Construction de plan de collection, définition de l'offre en termes de style, coupe, coloris, détails.

Définition des modèles et mises au point, présentation des collections, implication dans le Merchandising produit.

-GESTION PRODUIT : Définition des indicateurs budgétaire et du plan d'assortiment

Suivi de la réalisation des objectifs, choix des réassorts.

-SOURCING : développement de parc fournisseur, négociation des prix et application du respect des conditions générales d'achat.

-ORGANISATIONNELLE et MANAGÉRIALE : Création et mise en place d'outil de suivi commun. Capacité à manager une équipe pluridisciplinaire. Participation a des projets d'entreprise : création de site web, refonte de la communication vers les magasins



