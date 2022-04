Florence ICARD

Savoir-faire:

Achats : Identification des besoins internes et des fournisseurs. Création des appels d'offres et des demandes de budget. Analyse et sélection du prestataire, suivi du déploiement et du respect des engagements pris.

Etudes marketing : réalisation d'enquêtes qualitatives et quantitatives, de la rédaction de la proposition commerciale à la rédaction du rapport final. Cibles BtoB et BtoC.

Communication: mise en place d’événements, gestion de projets, rédaction de supports de communication interne et externes.



Savoir-être:

- Réactivité et flexibilité

- Capacité d'analyse

- Esprit d'équipe

- Goût du service

- Force de proposition

- Autonome

- Discrétion



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Budgets

Streaming Media

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Google Analytics

Java

HTML

FileMaker Pro for Windows

Négocation