Florence JALLON SCHMIDT

17 ans d'expérience dans la vente de matériels et solutions pour les systèmes d'information des plus grands clients de la région Est et des Grands Comptes nationaux.

De l'aisance dans le travail en équipe tout en restant très autonome, un contact facile et agréable,et une pugnacité à toute épreuve.



Je suis curieuse et volontaire, évoluer dans un autre domaine que l'informatique me séduirait également.



J'ai ainsi réalisé une étude de création d'un commerce de chaussures moyen gamme pour enfants.



Mes compétences :

Vente

Gestion client

E-commerce

Système d'information

Assistanat commercial

Informatique