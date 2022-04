Florence JUMEAUX

Professionnelle dévouée avec de l'expérience en formation, recrutement et and business development. Mes collaborateurs me décrivent comme quelqu'un d'organisée, mature et proactive. Je sais amener le bon équilibre de professionalisme et touche personnelle et cherche continuellement à améliorer mon travail en cherchant des feedbacks.

Je me réjouis de continuer ma carrière dans le recrutement, la formation et les ressources humaines pour aider les individus et les organisations à se dépasser.



Compétences:

Formation, recrutement, cartographie, évaluation des besoins, coaching, gestion de projet, management interculturel, business development, acquisition de talents



Lieux:

- Montréal, Canada (Etudes)

- Goteborg, Suède (Etudes)

- New Delhi, Inde (Travail)

- Paris, France (Travail)



Mes compétences :

Conseil en recrutement