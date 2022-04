Jumeaux ANNE-LAURE

M'étant découvert un goût prononcé pour les Ressources Humaines au moment de mon orientation en études supérieures, je poursuis depuis mon chemin professionnel dans cette voie, qui ne cesse d'éveiller ma curiosité et mon intérêt.



Aujourd'hui sur un poste polyvalent d'appui au RRH, j'ai le plaisir de m'engager dans différentes facettes des RH telles que le CSE, le pilotage de changement de process de gestion du personnel, ou encore être personne ressource sur les différentes missions du service et être un lien avec nos services partenaires (SIRH, Paie, Comptabilité,...). On me décrit parfois comme un boite à outils ou un couteau suisse.

Autonome dans la gestion des projets qui m'incombent et tenace dans la recherche de solutions, je me tiens disponible pour être un des relai pour l'ensemble de notre réseau de directeurs d'établissement.



Engagée et attachant de l'importance au sens de mon action, je m’investis également dans la sphère extra-professionnelle auprès de 2 causes qui me tiennent à cœur : l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi et la lutte contre l'isolement des personnes âgées, mettant ici en œuvre d'autres compétences que celles que j'exerce à titre professionnel, au service mon engagement.



Mes compétences :

Ressources humaines