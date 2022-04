Florence KELLER

Diplômée du Mastère Spécialisé "Management de la Santé : Industries de Santé et Biotechnologies" à Toulouse Business School, je termine actuellement un contrat d'intérim chez SEPPIC (groupe Air Liquide), fournisseur d'excipients pharmaceutiques, suite logique de mon année d'alternance au poste de chef de marché pharmaceutique.

Dans ce cadre, j'ai été amenée à évoluer sur des missions variées : études de marché, création de supports commerciaux, organisation et animation de réunions projets, lancement d'un nouveau produit, support technique -en relation avec les services R&D, qualité, réglementaire et achats, organisation/participation et présentation orale à un salon et un séminaire internationaux, et participation à la mise en place de la stratégie 2020. J'ai donc acquis au sein de SEPPIC une expérience autant en marketing opérationnel qu'en marketing stratégique, tout en mettant en application mes connaissances scientifiques et techniques acquises durant mon Master "Ingénierie de la Santé - Conception et Production de Produits de Santé" à l'université de Montpellier.



