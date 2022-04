Florence KELLER

Je suis un chercheur spécialisé en recherche fondamentale dans le domaine des Neurosciences (douleur et maladies neurodégénératives). Au cours de ma formation scientifique,

j’ai développé une expertise en électrophysiologie (in vitro et in vivo) ainsi qu’une variété de compétences, telles que le développement et la gestion de projets. J’apprécie de travailler au sein d’une équipe créative et dynamique, en tant que leader ou partenaire, dépendamment de la situation. Mon expérience en recherche m’a également permis de développer des qualités telles que la patience, la persévérance, la gestion de la pression et du stress et l’indépendance.

Mon objectif est de poursuivre ma carrière de préférence dans le domaine de la recherche et du développement comme manager de recherche, mais je considère également m’ouvrir à d’autres horizons dans lesquels mes qualités pourraient être utiles, tels que la vulgarisation scientifique ou le management de projet.



Mes compétences :

Project Managment

Cellular biology