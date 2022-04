Florence KERSALE

Ingénieur de formation, j'opère depuis 25 ans dans le secteur de l'ingénierie de construction technique en qualité de directeur du pôle Industries et Nucléaire et auparavant de directeur de projets , ingénieur process puis de projet en développement de projets et propositions commerciales au sein du groupe AREVA.



A ce jour s'exerce la direction d'un département dans toutes ses fonctions diverses et multiples: managériales, ressources, gestion d'affaires et profits, suivi du management des projets, formation et encadrement de directeurs et chefs de projets, validation des offres, montage d'opérations dans le secteur des bâtiments industriels et nucléaires.



MES DOMAINES DE COMPETENCE:

Gestion financière d’un centre de profit.

Gestion contractuelle de projets.

Management de projets et d’équipes.

Encadrement de chefs de projets.

Réalisation et encadrement de concours, oraux.

Etablissement d’offres, négociation d’honoraires.

Secteur industriel : laboratoires, revamping et extensions, usines, data center, unités de traitements pour le démantèlement nucléaire, études d’expertises et de faisabilités nucléaires, bâtiments industriels.

Secteur hospitalier : dialyse, radiothérapie, radioprotection, médecine nucléaire, imagerie médicale, MCO, blocs opératoires, et laboratoires.

Secteur pénitentiaire, sureté

Sécurité incendie, cuisines, dossiers ICPE, contraintes cycloniques, contraintes sismiques, ventilation naturelle par alizés, désenfumage, phasage, site occupé, projets HQE,…

Secteur nucléaire: études de procédés, établissement de propositions technico commerciales





Auparavant j 'ai tenu, avec succès et intérêt, les responsabilités de directeur de projets. J’ai pris en charge de nombreuses responsabilités contractuelles, techniques, commerciales, étant en première ligne face au client et aux entreprises en direction de travaux j'ai développé une adaptation aux hommes et aux contextes et une capacité à asseoir rapidement et durablement une crédibilité basée notamment sur une argumentation sans faille.



J’apprécie les responsabilités de directeur de département. Elles m’amènent à fédérer de façon transversale des compétences variées, elles utilisent mon charisme, ma capacité à fédérer une motivation d'équipe,à encadrer et former des hommes , mettant en jeu mon enthousiasme et mon énergie qui ont un rôle moteur.



Je suis par ailleurs généralement appréciée par ma hiérarchie, mes cotraitants, entreprises et clients qui mettent en avant mon sérieux, mon suivi, mon implication et ma capacité à assumer ma charge de travail très importante.



Mes compétences :

encadrement

management

bâtiment

motivation

ingénierie

nucléaire

santé

international

gestion

Trams

Data Centre