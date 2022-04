Florence LACOUR

• MANAGEMENT ET ORGANISATION :

- Encadrement de 3 assistantes paie

- Organisation, optimisation et harmonisation des postes et des méthodes de travail

- Elaboration de procédures de contrôles fiables (Paie, Administration du personnel, Paiement des charges…)

- Ecriture de procédures internes à l’entreprise et d’une bible de paie



• TECHNIQUE :

- Contrôle et fiabilité des bases administratives et de l’ensemble des paies dans le respect des délais impartis

- Mise en application et suivi de la veille juridique en matière de paie et de législation sociale

- Elaboration des contrats de travail et avenants

- Gestion administrative du personnel

- Contrôle, déclaration et paiement des charges sociales (Pôle Emploi, URSSAF, Caisse de retraite, Organisme de prévoyance, médecine du travail…)

- Paramétrage du progiciel

- Pilote projet lors du changement d'outil de planification



• CREATION D'OUTILS DE CONTROLE ET D'ANALYSES :

- Tableaux de bord RH

- Reporting mensuel dynamique



• RELATION :

- Support technique et formation des utilisateurs (individuelle ou groupe)

- Gestion des relations avec les organismes sociaux

- Interface entre les directions opérationnelles et fonctionnelles

- Relation privilégiée et permanente avec les équipes régionales, rôle de conseil