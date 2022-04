Florence LACROIX

J’officie dans le domaine de l'Intelligence Economique et du soutien à l'exportation. J'ai une solide et longue formation universitaire de politologue, sociologue, juriste (DEAs, doctorat), et suis aussi diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (section Relations Internationales). Mes sujets de recherche antérieurs ont été centrés sur l’Asie-Pacifique, mais pas seulement. J’ai également planché/planche sur des questions politico-stratégiques plus générales, sur des problématiques sociologiques concernant tous les continents, sur des sujets concernant spécifiquement la France. Mon CV complet est accessible sur demande.



Mon Expérience professionnelle s’est bâtie comme un millefeuille. Elle m’a amenée à mettre à profit ma formation de chercheur et mes compétences d’analyste sur de multiples sujets, sous diverses latitudes. L’Intelligence Economique m’est apparue comme un terrain d’application de mes connaissances et de mon expérience. Le long séjour que j’ai effectué en Extrême-Orient comme jeune chercheur/enseignante, notamment à l’Université de Tôkyô, m’a fourni l’occasion d’effectuer mes premières expériences de terrain comme simple chercheur. J’ai ensuite œuvré comme Consultante indépendante dans le domaine de l’Intelligence Economique auprès de cabinets de conseil, puis directement auprès de Groupes du CAC 40. Forte des échos favorables que recueillaient mes travaux auprès de mes clients, j’ai décidé de franchir le pas et de fonder mon propre cabinet Tigre Blanc Conseil (présentation sur demande).

Je souhaite aujourd'hui élargir mon portefeuille de clients et diversifier les missions.



Depuis peu, je me suis lancée, parallèlement à l'intelligence économique,dans une activité de prospective, qui me permet de mobiliser l'ensemble de mes connaissances de manière créative.C'est un continent que je découvre avec exaltation.



J'ai également été sollicitée pour des missions de soutien à l'exportation et c'est, là aussi, un nouveau domaine que j'explore avec curiosité et enthousiasme.



Mes compétences :

Cybercriminalité

DUE

Due Diligence

Enquêtes

Exportation

Géopolitique

Intelligence économique

Profilage

Prospective

Veille