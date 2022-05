Luis ANTUNES

Libéral : cabinet de conseils aux entreprises pour réduire leurs coûts de charges externes (honoraires : une partie de l'économie réalisée, limitée à la période contractuelle).



Mes domaines d’expertise :

• conseils aux entreprises en optimisation de coûts : fiscaux, sociaux et frais de fonctionnement ;

• animation clientèle : comptes clés, réseaux, développement des services ;

• gestion opérationnelle : projets, industrialisation, équipes, centre de profit, budgets ;

• méthodes production : planification qualité, TQM, audits, Lean management.



Salarié : tout mon parcours professionnel de 30 ans a été passé dans l’industrie, auprès de 2 multinationales, avec 2 grandes périodes successives de 15 ans : l’une Technique et l’autre Commerciale.

Comme manager je m’appui sur 20 ans de pratique, dont 10 ans avec des responsabilités nationales.



Marié, 2 enfants, je suis bilingue français portugais et maîtrise parfaitement l’anglais et l'espagnol. Diplômé universitaire en Mécanique & Productique, j’ai acquis auprès d'une société du CAC 40, les diplômes maison d’Ingénieur en Méthodes production puis Commercial.



Mes compétences :

Lean

Six sigma

Réseaux

Commerciale

BtoB

Managériale

Planification

Direction commerciale

Audits